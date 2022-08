Es común que el público reconozca la obra de dos talentosos mexicanos como el escritor Jorge Ibargüengoitia y el escultor Manuel Felguérez, pero es poco probable que sepan que ambos fueron niños exploradores, que formar parte de los Scouts de México les abrió sus posibilidades existenciales de tener mejor perspectiva para sus carreras.Dentro del “Homenaje a los Scouts de Veracruz que han hecho historia”, la Asociación Flor de Lis A.C. que preside Filiberto Lozano, programó la presentación del libro Dos Artistas de Pantalón Corto este sábado a las 19:00 horas, en el Teatro “J.J. Herrera”, con entrada libre para todo el público.Para esta presentación se ha invitado a su autor Arturo Reyes Fragoso, así como a la doctora Reyna Hernández Colorado y al abogado Alejandro Hernández López para que presenten detalles del texto, que rescata anécdotas de dos destacados scouts, que además son afamados personajes del medio cultural nacional e internacional.Para el escritor Arturo Reyes Fragoso, ser niños exploradores fue determinante para la carrera artística de ambos personajes. Abogado de profesión, scout de corazón, Arturo Reyes Fragoso estará en Xalapa para compartir la presentación del libro.Comentó que esta es, técnicamente, una nueva edición, “básicamente es la biografía familiar de Jorge Ibargüengoitia y de Manuel Felguérez, ambos ya fallecidos, primero Jorge, en un accidente aéreo sucedido cerca de Madrid. Después Manuel, de COVID, a inicio de la pandemia. Él supo de la revisión del libro, pero no alcanzó a ver esta nueva edición, publicada por el Instituto Cultural del Estado de Guanajuato”.“El escultor zacatecano es uno de los artistas más destacados del medio cultural de Guanajuato. Cuando les propuse la reedición del texto, no lo pensaron. Aquí, lo importante es el hecho de que el libro siga generando interés entre el público, pues desde que apareció la primera edición en el 2003, se habla bien del libro, buena aceptación. La obra de ambos mantiene una destacada vigencia en el medio cultural, su trabajo nos resulta importante.“Ibargüengoitia es de los contados escritores cuya obra se sigue reeditando, suma cada año que pasa, más adeptos. Sus primeras obras datan de hace 60 años, a pesar de ello, es de los contados escritores que se lee, hablo de obras que se publicaron en los años 60”.Comentó que fue Cuentos de una noche de campamento, el primer libro de Arturo Reyes Fragoso publicado hace 30 años, “donde le agarré el gusto a escribir, dice, también con temática de scouts, es netamente literario, en el que se narran experiencias juveniles. Tuvo buena aceptación del público, quizá porque aun dice cosas que encuentra eco en la gente que lo lee”.“En Dos Artistas de Pantalón Corto tuve la suerte de reconstruir un periodo de su biografía que si bien no es desconocido, no estaba del todo documentado. Fue en la década de los 40 cuando ambos se conocieron, al ser alumnos de la escuela de Maristas, en la secundaria. Formaron parte del grupo scout donde forjaron una amistad que se prolongó toda su vida, amistad truncada por la muerte”.Fueron años de investigación en que Arturo Reyes Fragoso rescató documentos, dedicó meses de trabajo para documentarse. “Me encontré un texto en que, en tono mañoso, literario, cuenta la asistencia como scout a un encuentro celebrado en Francia, en el que fue acompañado de Felguérez. Me llevé la sorpresa al descubrir que, en tono ficción, escribe una crónica ligeramente modificada, de un suceso verídico. Al documentarme más, al rastrear esos datos, encuentro que todo ocurrió, tal como él lo escribió, sólo que lo lleva al terreno de la ficción”.“Me tocó averiguar, descubrir, que fueron expulsados sólo del grupo scout al que pertenecían, no del movimiento. Su salida propició que, al regresar a México, fundaran su propio grupo, como de élite, grupo selecto, en el que tuvieron en sus filas a reconocidos personajes como los hermanos García Ponce, como Fernando, años menor que ellos; al reconocido Rodrigo Moya, famoso por sus fotos, perteneció a las redacciones de revistas como Impacto, Sucesos, Política, entre otras”.