Presentarán queja por abusos de restauranteros contra meseros, en Córdoba

Por supuestos abusos laborales por parte de empresarios de los sectores hoteleros y restauranteros en contra de meseros, el Sindicato de Gastronómicos presentará una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, afirmó el secretario general de dicha organización, José Valentino Díaz.



En total son 120 meseros afectados, algunos dejaron de recibir sus salarios completos pero están aguantando sólo porque tienen prestaciones laborales.



"Ya no quieren pagar una plantilla completa, sólo tres o cuatro días y en otras empresas no vieron a todo el personal completo, se olvidaron del área de limpieza y los garroteros, nosotros entendemos la situación pero ellos ya quieren abusar", reitero.



Ante ello, dijo que interpondrán su queja el 10 de agosto en Xalapa ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a fin de lograr que sean respetados sus derechos laborales.



"El panorama es difícil porque como trabajadores en el departamento de cocina no reciben propinas y el sueldo no lo quieren pagar completo y nosotros como sindicato tratamos de llegar a un acuerdo con ellos pero esto se está alargando más y es más difícil para sacar las nóminas y los servicios que tienen que pagar".



Asimismo, explicó que debido a la contingencia, del padrón que tiene el sindicato de 179 trabajadores 13 han renunciado porque no aguantaron la situación económica, los demás se mantienen por el seguro social.



Finalmente, agregó que la prioridad es que nadie pierda su fuente de empleo y que todos reciban un salario y prestaciones laborales.