Presidenta de Poder Judicial “traicionó” a Magistrados; había firmado que no los retirarían

Si la actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, sigue cometiendo errores, habrá consecuencias legales como una multa, destitución del cargo, inhabilitación para desempeñar cargos públicos y hasta prisión.



Esto lo advirtió la magistrada integrante de la Octava Sala en materia familiar, Concepción Flores Saviaga, al señalar que esas podrían ser las consecuencias al haber dado de baja a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, pese a que tienen amparos de la justicia federal para continuar en el cargo.



Además, recordó que hay un acuerdo firmado por ella misma en donde se comprometió a no comunicar al Congreso del Estado la existencia de dos vacantes.



Lamentó que intereses mezquinos han convertido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz en “un botín”, situación que no se había dado en otros tiempos.



Flores Saviaga aseveró que la intromisión de otros Poderes en el Judicial es consecuencia de la imposición “no pulcra y por cuestiones turbias” de la actual Presidenta y ahora los Magistrados que votaron para que los representara se han dado cuenta de su error.



Reconoció que desde adentro se nota que el Poder Judicial ha sido secuestrado por intereses mezquinos.



“Nadie es dueño de una institución y si no retoma el camino, se va a generar una mayor crisis”, dijo.



La Magistrada explicó que este miércoles, durante la sesión del Pleno del Tribunal, se le hizo ver a Martínez Huerta que había firmado un acuerdo en el cual se comprometió a comunicar al Congreso del Estado que no había dos vacantes, toda vez que a Lezama Moo y Dorantes Romero no se les aplicaría el retiro forzoso a pesar de llegar a los 70 años de edad y habrían de permanecer hasta concluir sus nombramientos.



Marco Antonio Lezama fue nombrado magistrado el 1º de julio del 2014 y Roberto Dorantes el 26 de noviembre del 2015.



Flores Saviaga detalló que el 14 de enero de este año, el Pleno del Tribunal emitió el acuerdo, ratificado el 13 de junio, en el cual quedó asentado que ambos togados continuarían en el desempeño de su encargo, toda vez que no se les puede aplicar con efectos retroactivos la reforma a los artículos 58, 58 bis y 59 de la Constitución Política de Veracruz, que entró en vigor el 26 de diciembre del 2017.



Dicha reforma estableció el nombramiento de magistrados por 10 años con posibilidad de una ratificación por 5 años y el retiro forzoso al cumplir 70 años de edad.



Sin embargo, expuso que por falta de experiencia o por presiones, Sofía Martínez Huerta incumplió el acuerdo y notificó al Congreso de las dos vacantes, con ello violentó los derechos de ambos togados y pese a que tienen amparos ganados, fueron destituidos.



“La señora Presidenta tenía firmado un compromiso ante el Pleno de que no comunicaría al Congreso del Estado la existencia de dos vacantes y sin embargo, giró oficios a los dos para comunicarles que los había dado de baja y que había comunicado al Congreso sobre la existencia de dos vacantes. De no rectificar ese error, se daría vista al Misterio Público Federal porque así lo establece la Ley de Amparo”.



Añadió que Martínez Huerta es representante del Poder Judicial pero no es Magistrada plenipotenciaria.