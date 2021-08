Presidenta del Poder Judicial tiene “instrucciones” de quitar Magistrados

La magistrada del Poder Judicial del Estado, Concepción Flores Saviaga, calificó como un acto ilegal y contrario a la Constitución la aplicación retroactiva de la figura del retiro forzoso a su homóloga Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien fue destituirla de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con motivo de sus 70 años.Lo cometido por la presidenta del Poder, Isabel Inés Romero Cruz, es una muestra de que en Veracruz no hay respeto por el Estado de Derecho, recriminó Flores Saviaga.Apenas este lunes, la Magistrada Presidenta notificó por oficio a Castañeda Palmeros que le sería aplicado el retiro forzoso del cargo, ordenándole que de inmediato haga entrega de la oficina a su cargo, en atención a que no puede continuar en sus funciones.Este mismo martes, cabe destacar, empleados del Poder desalojaron la oficina de la Magistrada Flores Saviaga explicó que han existido resoluciones federales en las que se ha resuelto que los magistrados del Estado no pueden ser retirados del cargo de manera arbitraria, pues resulta violatorio de sus derechos fundamentales aplicarles de manera retroactiva la reforma a la Constitución local por cumplir 70 años.Además, exhibió que existe un Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el que se estableció que el retiro forzoso no sería aplicado a aquellos magistrados nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.Por ello, acusó que la Presidenta Romero Cruz no respeta el Estado de Derecho, las leyes, ni los acuerdos del Pleno, al igual que su antecesora, la destituida Sofía Martínez Huerta De acuerdo a Flores Saviaga, Inés Romero se escuda en que tiene instrucciones para remover a los magistrados, justificando así su actuar arbitrario.También, la tachó de incompetente, pues “no tiene criterio sobre lo que es la magistratura, no tiene criterio sobre lo que protestó, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Esto es una violación flagrante al Estado de Derecho en Veracruz y a las normas constitucionales”.Con motivo de lo anterior, Flores Saviaga realizó un llamado al Poder Judicial de la Federación para restablecer el Estado de Derecho.Por último, reveló que en días pasados la hasta ayer magistrada Castañeda Palmeros promovió un juicio de amparo para intentar impedir su inminente remoción, sin embargo, ahora que ya se ejecutó deberá ampliar su demanda de amparo.Este mismo lunes una Jueza Federal negó a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros la suspensión provisional del acto, bajo el argumento de que no había sido ejecutado, por lo que ahora que ha sido formalmente destituida, deberá analizar nuevamente la procedencia de la medida solicitada.