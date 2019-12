Presionan para que actual Gobierno aplique reforma a Pensiones que Yunes vetó

Los pensionados de la zona de Orizaba ya se entrevistaron con diputados a fin de que retomen la Reforma a la Ley 287 y sea al fin sea publicada.



En entrevista el presidente de la Union Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz, Jesús Arenzano Mendoza, dijo que los pensionados han buscado reunirse con diferentes legisladores de diversos distritos.



"Les hemos planteado que esta reforma fue aprobada por unanimidad y que no entra en vigor porque no se ha publicado porque la observó Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora hay el ofrecimiento de platicar y nosotros también estamos en la idea de que si hay cosas que modificar que se haga".



Resaltó que hay situaciones que no le cuestan ni un peso al Gobierno del Estado, pero que no se hacen como: la democratización del Consejo Directivo del IPE y que no haya representación de por vida por líderes sino que estén representantes de todos los sindicatos y asociaciones pero sólo por tres años.



Pero también que el Comité de Vigilancia este representado por distintos sindicatos y asociaciones que estén presentes en el Consejo Directivo y es que no pueden vigilarse entre los mismos, dijo el maestro jubilado.



También se pide que las sesiones del IPE sean públicas, sólo las que estén relacionadas con montos de pensiones esas sí que sean reservadas.



Indicó Arenzano Mendoza que se espera que los diputados tomen responsabilidad en el tema, pues ya pasó un año y no lo han atendido.