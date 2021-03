Presos veracruzanos en CEFERESOS elegidos para prueba piloto podrán votar el 6 de junio

Los reclusos veracruzanos en prisión preventiva que se encuentran en cinco penales federales del país, podrán ejercer su derecho al voto el 6 de junio, para elegir a los diputados federales de los distritos de donde son originarios.



Así lo señaló el vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en el Estado, Josué Cervantes Martínez, quien explicó que esto forma parte de una prueba piloto ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y beneficia a 2 mil 185 reos que no tienen suspendidos sus derechos al no haber recibido hasta ahora una sentencia condenatoria firme.



Se trata de personas de los reclusorios federales número 11 de Sonora, con población netamente varonil; 12 de Guanajuato, también varonil; 15 de Chiapas con población masculina e intercultural (indígena); 16 de Morelos, con población femenina; y 17 de Michoacán, conformado por hombres.



“Si en esos cinco CEFERESOS hay personas con credencial para votar de Veracruz, van a poder votar, pero su voto va a contar para su distrito. De modo que, aunque en Veracruz propiamente hablando no va a participar ningún penal, sí pudiera haber personas privadas de su libertad preventivamente que son del Estado y que pudieran votar”, expresó en entrevista telefónica.



Recordó que la decisión de la Sala Superior del TEPJF, se dio luego de que internos del penal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas interpusieran un recurso, decidiéndose que todos aquellos que estén prisión preventiva tienen derecho al sufragio, pero a partir de 2024.



“Pero ordenó que para preparar esa votación se hiciera una prueba en este proceso electoral con carácter vinculante, en tanto que es una prueba, no es para todas las personas que estén en esa condición, sino que el INE escogió un CEFERESO por cada una de las circunscripciones plurinominales”, precisó.



Explicó que el vocal secretario del Consejo Local del INE en la Entidad Federativa donde se ubique la cárcel, irá con las boletas y los reclusos con derecho al voto pasarán a un espacio independiente y en secreto emitirán su sufragio ante el funcionario electoral respectivo.



“Y ese voto se resguarda y esos votos se van a mandar a la Junta Local del INE de la Entidad que corresponda, por ejemplo, en el CEFERESO de Michoacán vota alguien de Veracruz, ese voto llegará a la Junta Local aquí en Veracruz y aquí va a haber una mesa de casilla, de cómputo, se abren los sobres, se hace el cómputo y se levanta el acta y se manda al distrito que corresponda para que la sumen junto con las demás actas”, describió.



El delegado del INE en la Entidad destacó que con esta medida se están ampliando los derechos de la población tras las rejas, atendiendo al principio de progresividad de los Derechos Humanos.



“Que todas las personas que estén en condiciones lo puedan hacer (…) que no han sido condenadas, que, bajo el principio de presunción de inocencia, deben tener derecho al voto porque no hay una sentencia firme de un juez que les prive de sus derechos”, reiteró.