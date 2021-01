Préstamo no incrementará deuda de Veracruz, reitera Gobierno Estatal

La administración de Cuitláhuac García Jiménez será la primera en por lo menos 20 años, que no incrementará el pasivo financiero de Veracruz, afirmó el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco.



El funcionario se refirió al proyecto de decreto que envió el Gobernador al Congreso del Estado para que le autoricen solicitar un préstamo por 2 mil millones de pesos, el cual permitirá compensar la caída en los ingresos de mil 800 millones de pesos que se tendrá en 2021, producto del COVID-19.



Durante entrevista, José Luis Lima explicó que aun cuando es un crédito a largo plazo, éste no implicará un aumento en la deuda pública, porque los 2 mil millones son prácticamente lo que se pagará de Capital en la presente administración.



“El COVID-19 va a tener efecto tanto en las participaciones como en los ingresos propios, en lo cual estamos estimando una caída cercana a los mil 800 millones de pesos para el 2021, entonces para compensar de alguna forma estos ingresos que no vamos a estar recibiendo estamos planteando este esquema de financiamiento de 2 mil millones de pesos”, expresó.



Lima Franco añadió que estos recursos serían inyectados a la economía para poder reactivar el circulante y el empleo mediante proyectos de obra pública y de infraestructura carretera, de caminos, agua potable, alcantarillado y saneamiento.



“El objetivo en primera es compensar la caída de los ingresos y la segunda, reactivar la economía y no desacelerar el tema de la inversión pública, porque al disminuirse los ingresos del Estado, el primer rubro que se ve afectado es la inversión de la obra pública”, puntualizó.



El funcionario estatal insistió que con este préstamo se evitaría bajar el monto de inversión pública que se tuvo en 2019 y 2020, lo que ayudaría a mantener las condiciones de infraestructura en la entidad veracruzana.



Recordó que al inicio del Gobierno de García Jiménez, el 1° de diciembre de 2018, el pasivo de Veracruz era de aproximadamente 41 mil 881 millones de pesos; por lo que si se sigue con su reestructura, aseguró, al 30 de noviembre de 2024, el fin del sexenio, se estaría reduciendo la deuda bancaria a largo plazo a 39 mil 872 millones de pesos.



“Prácticamente estaríamos bajando 2 mil millones de pesos la deuda del Estado de Veracruz y son principalmente estos 2 mil millones los que pretendemos inyectar a la economía este 2021 y que con esto se cumpla el objetivo de no aumentar la deuda”, expuso.



Lima Franco dejó en claro que cuando el actual Gobernador deje la titularidad del Ejecutivo, “prácticamente dejaremos igual la deuda de cuando la recibimos, es decir, cercana a los 41 mil 881 millones de pesos, incluso yo me atrevería a decir que va a ser un poco menor”, asentó.



Finalmente, el titular de la Secretaría de Finanzas resaltó que esto significaría que la gestión del morenista sería la primera en por lo menos 20 años que no incrementa el pasivo financiero de Veracruz respecto a la que le precedió.