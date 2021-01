Presume Alcalde “envidiable” seguridad en Zongolica

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, desmintió las versiones difundidas en cuentas de redes sociales que en el municipio se estaban presentando extorsiones y “levantones”.



Afirmó que Zongolica es uno de los municipios más seguros del país porque el Gobierno local no tiene relación con ningún tipo de delincuentes y por eso, añadió, la seguridad “es envidiable”.



Calificó las versiones difundidas de “propaganda basura” a la que los ciudadanos no deben hacer caso.



Reiteró que no se tiene relación alguna con delincuentes foráneos, incluso locales, “sí hay malosos zongoliqueños pero nada más que los tenemos bien vigilados”.



Expuso que en el municipio la Ley se aplica para todos y adelantó que se habilitará la Policía Cibernética para detectar a las personas que difunden ese tipo de información que perjudica a la población.



“Aguas con esa propaganda basura, no hagan caso”, dijo a la población.



Asimismo, dijo que continúa la entrega de despensas a familias vulnerables, a través del Programa de Apoyo Alimentario Emergente por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Enfatizó que la entrega de este tipo de apoyos y acciones se realiza con recursos propios del Ayuntamiento, gracias al programa de austeridad con el que se maneja el presupuesto.