Presunto daño patrimonial en Cuenta Pública 2021 de Alvarado es de 79 mdp

En el último año de la administración municipal de Alvarado, presidido por Bogar Ruiz Rosas, se detectó un presunto daño patrimonial de 79 millones 545 mil 49.95 pesos.De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, en ese ayuntamiento hay 18 observaciones financieras que hacen presumir un daño patrimonial de 65 millones 126 mil 68 pesos; 11 observaciones técnicas a la obra pública por un daño de 9 millones 807 mil 088.24 pesos, y una observación por deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, que infieren un daño patrimonial por 4 millones 611 mil 893.71 pesos.Entre las irregularidades financieras detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) destacan traspasos de recursos entre cuentas bancarias que no se recuperaron ni se aplicaron en obras y/o acciones autorizadas.Tan solo, se detectó que de la cuenta bancaria número 0116220797 se efectuaron traspasos de recursos a la cuenta bancaria número 0112665042 por 18 millones 508 mil 854.82 pesos; ambas cuentas del Banco BBVA México, S.A.Del total de los recursos, se recuperó un monto de 449 mil 936 pesos, quedando una diferencia por 18 millones 58 mil 918.82 pesos, de los cuales se desconoce el destino y/o aplicación ya que no presentaron la documentación comprobatoria que así lo demuestre.Así también, existen saldos no ejercidos correspondientes a ejercicios anteriores, sin embargo, el Ayuntamiento no presentó la comprobación correspondiente de su aplicación o inversión en el ejercicio 2021, además de que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).Además, saldos no ejercidos por 413 mil 693.83 pesos correspondientes a ejercicios anteriores, pero no se realizaron las acciones para programar la aplicación y comprobación del recurso señalado.Las exautoridades municipales, señala el ORFIS en el Informe de Resultados, cancelaron saldos contables por 27 millones 581 mil 183.79 pesos sin presentar constancia de su recuperación y/o comprobación o, en su caso, un dictamen técnico debidamente soportado y sometido ante Acuerdo de Cabildo que justifique las erogaciones realizadas.Así también se observaron obras con operación deficiente, obras sin terminar, y comprobaciones de gasto sin finiquito de obras, principalmente.