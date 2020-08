Pretenden destruir parque “La Loma” de Xalapa por Cuartel para Guardia Nacional

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Xalapa acudieron al Palacio Municipal para demandar a las autoridades municipales que les presenten el proyecto del cuartel de la Guardia Nacional que pretenden construir en el parque conocido como "La Loma".



Con lonas en las cuales se leían los mensajes, "Queremos aire limpio. No a la construcción del cuartel en el parque de La Loma" y “Prefiero oxígeno en lugar del cuartel”, se pronunciaron contra el proyecto, afirmando que nunca se les informó nada.



“Estamos exigiendo que se nos haga la consulta, que se frene la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. Es un lugar donde frecuentemente acuden familias para disfrutar de la naturaleza, los vecinos nos organizamos para chapear, hacemos campañas para el compostaje. Hoy, nuestros derechos como ciudadanos están siendo amenazados. Nunca fuimos consultados”, dijo Daniela Aldazaba, vecina del lugar.



Dicho parque se encuentra sobre Circuito Presidentes, esquina con Camino Antiguo a Coatepec.



La vecina comentó que desconocen si este espacio pertenece a Gobierno del Estado o al Municipal y quién está autorizando la edificación del inmueble.



"Ayer asistimos y ya no pudimos ingresar, los policías que andaban en cuatrimoto nos dijeron que ese espacio ya estaba destinado para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional. Nos quieren privar de un área verde, consideramos que se violenta derechos porque se piensa construir en una área verde. No sabemos si es Gobierno del Estado o municipio quien quiere realizar la obra", dijo Enrique Vinardo, también habitantes del lugar.



Agregaron que para hacerse escuchar, se manifestarán con papalotes este domingo a partir de las 9:00 horas en el mismo parque y el lunes habrá una cadena humana en punto de las 8:00 horas, todo ello, con las medidas sanitarias necesarias.