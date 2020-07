Prevé PC Estatal que en este 2020 haya canícula

A diferencia del 2019, existe una alta probabilidad para que municipios del Estado de Veracruz sí registren el fenómeno de canícula, refirió el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil (PC), José Llanos Arias.



Lo anterior, luego de que durante mayo y junio, las primeras lluvias de la temporada bañaron el norte, centro y sur de la entidad.



"Es probable que este año podamos tener el efecto de canícula debido a que ya tuvimos un periodo lluvioso en junio y si en julio y agosto disminuye esta cantidad de precipitaciones, podría verse reflejada".



Llanos Arias explicó que el fenómeno de canícula no implica los días "más cálidos" del año, sino una breve sequía en medio de la temporada de lluvias.



"Es un periodo donde las lluvias disminuyen dentro del periodo de lluvias y es característico que en el mes de junio tengamos un pico en cuanto a la cantidad de lluvias y luego, entre la segunda quincena de julio y el mes de agosto, tengamos un déficit de lluvias y en este periodo es cuando se dá la canícula".



Añadió que la canícula termina no en una fecha específica del año, sino con la reanudación de la temporada de lluvias, siendo septiembre el mes más húmedo de la estadística anual de precipitaciones.



"Es importante comentar que la canícula no se presenta en las mismas fechas en el Estado en particular sino que varía en la zona donde nos ubiquemos".



Recalcó que durante 2019, Veracruz vivió sequía en grado severo, extremo y excepcional y por lo tanto, no existió como tal una pausa en medio de la temporada de lluvias.