Prevén “gran cantidad” de amparos contra Ley antitabaco en Xalapa

Comercios pequeños y medianos en Xalapa alistan “una gran cantidad” de amparos contra la publicación del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, advirtió el presidente del Consejo Metropolitano Empresarial de Xalapa (CEM-X), Fernando Arana Watty.Lo anterior, luego que el 18 de enero, la empresa Súper Smart de Veracruz S.A. de C.V., operadora de la marca Yepas, promovió el recurso de amparo 28/2023 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz contra la Secretaría de Salud de Veracruz para dejar sin efectos dicha normatividad.“Hemos escuchado, no nada más Yepas, viene una gran cantidad de amparos, los restauranteros están en eso porque sí les afecta: les piden que estén a 10 metros de la concurrencia o los asistentes, (…) están en proceso, CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera) nos comentó que están haciendo un amparo general para poderlo promover del mismo modo”, sostuvo el entrevistado.Aseguró que dicha Ley afecta también al gremio hotelero, toda vez que no permite fumar en todas las instalaciones del hotel, incluyendo alberca, jardines y exteriores.El dirigente empresarial cuestionó que aunque el tabaco es un producto de uso legal y no controlado, el Gobierno prohíba su libre exhibición a los consumidores.“Se contradice: si es un producto que es legal, ¿por qué se va a prohibir la exhibición?, si se vende sólo a mayores de edad, de 18 años, ya las personas mayores de edad tienen la libertad de decidir lo que es bueno o malo para su cuerpo”.Arana Watty observó que el gremio de restaurantes, bares, cantinas y cafés invirtieron en adecuar terrazas a sus negocios para los fumadores y la nueva Ley, elimina de tajo dicha apertura e impide a los restauranteros recuperar dicha inversión.“Afecta la libre competencia, si ahorita viéramos una marca nueva que quisiera salir a vender cigarros no podría hacer publicidad ni mostrarse y esta marca estaría empezando directo en el despeñadero”.Recordó además que a largo plazo la nueva legislación afecte de manera negativa la producción de la planta, sobre todo en regiones del sur y norte de la entidad veracruzana.“Ahora la gente no puede fumar más que en su casa o en su vehículo pero sin manejar porque también es multa al que va manejando”.