Prevén recuperación moderada y gran incertidumbre en mercados laborales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que, a pesar de que se esperar una sólida recuperación económica en el segundo semestre de 2021 derivado del proceso de vacunación frente al nuevo coronavirus, las previsiones más recientes siguen poniendo de manifiesto un déficit de empleo para 2021.En el documento Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición se pronostica que, con arreglo al caso hipotético más desfavorable, la pérdida de horas de trabajo en 2021 será del 4.6% con respecto al cuarto trimestre de 2019, lo que equivale a 130 millones de empleos de tiempo completo; mientras que en caso más favorable, para el que se consideran las condiciones más propicias, cabe esperar que a finales de este año se siga registrando una disminución del 1.3% de la cantidad de horas de trabajo a escala mundial, es decir 36 millones de empleos.El estudio recientemente presentado recuerda que el 93% de los trabajadores residen en países en los que se aplicó algún tipo de medida de cierre de lugares de trabajo y el 77% seguía viéndose afectados por esas medidas a comienzos de este año, un valor muy cercano al máximo del 85% alcanzado a finales de julio de 2020.“Nuevas estimaciones anuales ponen de manifiesto que los mercados de trabajo de todo el mundo se vieron afectados adversamente el año pasado de una forma que no tiene precedentes a nivel histórico. En 2020 se perdió el 8.8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. Esta pérdida fue particularmente elevada en América Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional”.“Al desglosar esos datos anuales, las estimaciones trimestrales revisadas ponen de manifiesto la evolución de la situación a lo largo del año. Las estimaciones sobre pérdida de horas de trabajo en el tercer trimestre de 2020 se han revisado ampliamente a la baja, hasta alcanzar el 7.2% (con respecto al 12.1% estimado en la sexta edición del Observatorio de la OIT), lo que refleja un repunte mayor que el previsto de la cantidad de horas de trabajo, en particular en los países de ingresos medianos bajos. En el cuarto trimestre, la cantidad de horas de trabajo a escala mundial disminuyó un 4.6%”.En el mundo, señala, la reducción de la cantidad de horas de trabajo en 2020 dio lugar a una disminución de la ocupación y una reducción de la cantidad de horas de trabajo de las personas que seguían ocupadas, con una gran variación entre regiones. La disminución de la ocupación fue más acusada en América y menor en Europa y Asia central, donde la bajada en la cantidad de horas de trabajo se vio compensada mediante planes para fomentar la conservación en el empleo, en particular, en Europa.En México, de acuerdo con datos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hubo incremento en la tasa de subocupación, la cual pasó del 7% al 14.2% entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020. Esta información refleja el aumento en la proporción de personas que, aunque tienen un trabajo, laboran menos horas de las que pueden y necesitan para tener los ingresos necesarios. Asimismo se registró un aumento de 3.5 millones de personas durante 2020 (57%) en la población no económicamente activa disponible, que contempla a las personas en edad de trabajar que tienen disponibilidad para hacerlo pero han dejado de buscar empleo.La OIT también señala que durante el 2020 se produjo una reducción sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto a 2019. En términos relativos, esa diminución fue mayor en el caso de las mujeres (5%) que en el de los hombres, y lo mismo sucede entre los trabajadores jóvenes (8.7%) con respecto a los de más edad.“La disminución de la ocupación en 2020 dio lugar a un mayor incremento de la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas desocupadas. La salida de la fuerza de trabajo, que representa el 71% de la disminución de la ocupación a escala mundial, aumentó en 81 millones de personas, lo que propició una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial de 2.2 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 58.7%. La cantidad de personas desocupadas a escala mundial creció en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó en 1.1 puntos porcentuales, hasta el 6.5%”.Por su parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) refiere que el mercado laboral mexicano sufrió una pérdida de 3.25 millones de trabajadores durante 2020. De esta pérdida total, dos de cada cinco empleos eran formales y tres de cada cinco informales y al realizar la comparación entre hombres y mujeres, vemos que el 54.4% de los empleos restados fueron de mujeres, a pesar de que, antes de la crisis, sólo el 40% de la población ocupada era femenino.La disminución en el número de trabajadores fue más marcada en abril, con una pérdida 12.5 millones de empleos; de mayo a octubre, el mercado laboral recuperó se recuperó un poco, aunque no lo suficiente para compensar la caída inicial, y en noviembre y diciembre se volvieron a registrar reducciones en el número de personas ocupadas por los rebrotes en contagios de COVID-19 y las nuevas medidas de confinamiento presentadas en algunos estados.La Organización Internacional del Trabajo apuntó que otro problema que trajo la pandemia fue la pérdida de ingresos provenientes del trabajo, ya que se estima que estos disminuyeron un 8.3%, lo que equivaldría a 3.7 billones de dólares estadounidenses o el 4.4% del producto interior bruto (PIB) mundial. El mayor desplome se registró en el continente Americano: un 10.3%.“Por lo general, la pérdida de ingresos provenientes del trabajo después de la adopción de medidas de apoyo fue relativamente mayor en el casode los trabajadores jóvenes, las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de baja o mediana calificación. Con frecuencia, la pérdida de empleos ha afectado de forma desproporcionada a los empleos con menor remuneración y de baja calificación. Ello pone de manifiesto un riesgo de recuperación dispar, susceptible de provocar una desigualdad aún mayor en los próximos años”.Los especialistas del organismo internacional consideran que el mundo sigue afrontando una crisis de empleo e ingresos sin precedentes y un mayor grado de incertidumbre. “A lo largo del año, las respuestas políticas deberán conjugar la implantación del proceso de vacunación con la adopción de medidas de salud pública y fomento de la economía y del empleo. Los encargados de la adopción de políticas tendrán que facilitar una sólida recuperación de forma generalizada, que promueva el empleo, los ingresos, los derechos de los trabajadores y el diálogo social, a fin de lograr una recuperación centrada en el ser humano”.“A tal efecto, deberán observar: el mantenimiento de una política macroeconómica flexible que fomente los ingresos y la inversión; la prestación de asistencia a los países de ingresos bajos y medianos en materia de vacunación y medidas políticas; el apoyo a los grupos más afectados (en particular, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de baja calificación poco remunerados) para que logren un empleo decente y no padezcan ningún tipo de «secuelas» a largo plazo; la armonización de necesidades sectoriales de índole diversa mediante la adopción de medidas políticas eficaces que faciliten la transición de los trabajadores en el mercado de trabajo y apoyen a las empresas y la aplicación de estrategias de recuperación basadas en el diálogo social que promuevan un mundo del trabajo más inclusivo, resiliente y sostenible”, concluyen.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund