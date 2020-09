PRI saca “bandera blanca” a AMLO; "no más encono y polarización", dice

El PRI propuso un momento de "bandera blanca", terminar con el encono y la polarización que lleva a cabo el Presidente de la República, con lo que se divide a la población, aun cuando el país es víctima del coronavirus.



La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) en tribuna de la sesión de Congreso General con la que se abrió el periodo ordinario de sesiones acusó que México "está muriendo de hambre", y por ello urgió detener la confrontación y privilegiar la unidad.



"Basta, Presidente: Bandera Blanca", dijo la legisladora, pues el coronavirus y otros retos no distingue colores; basta de hablar de ricos y pobres; conservadores y liberales, cuando la sociedad venció al viejo sistema político en julio de 2018.

Dijo que el PRI está de acuerdo en combatir la corrupción, por instituciones fuertes, instituciones autónomas, no subordinadas al poder de empresas y menos al poder del Presidente.



Reconoció que el mandatario federal es honesto y austero ejemplar, pero "cuando se vaya, eso dependerá de su sucesor", y señaló que no se dependa de "la buena voluntad de una persona, sino de instituciones sólidas, de sistemas eficaces de rendición de cuentas y de vigilancia ciudadana, eso que a usted y a los viejos políticos tanto le incomoda".



Pidió que en casos de corrupción "se investigue de verdad y seriamente todas las acusaciones de corrupción, incluidos Bartlett, Yeidckol y otros miembros de su gobierno". De otra forma "los corruptos del presente seguirán desfalcando al pueblo y los del pasado disfrutando de sus fortunas".