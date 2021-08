Primaria Anexa de la Normal Veracruzana presenta daños estructurales, exponen

Distintos planteles educativos de la ciudad de Xalapa presentan deterioro y graves daños en su infraestructura, esto lo han señalado padres y madres de familia, por lo que aseguran que sus hijos no regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto, porque no existen las condiciones para ello.



Es el caso de la Escuela Primaria “Práctica Anexa a la Normal Veracruzana”, la cual, a decir de un grupo de padres, presenta un daño estructural en dos de sus edificios, lo que pondría en riesgo a los menores; además de que se tienen que hacer reparaciones en ventanas de todo el edificio principal, pisos y filtraciones en los techos y darles mantenimiento y poda a las áreas verdes, entre otras cosas más.



“Hay un daño estructural en una de las columnas, esto es grave, además de que el techo se encuentra muy maltratado. Hay muchas filtraciones, muchos problemas de infraestructura, no habrá seguridad para los niños. Hacemos nuestra aportación de inscripción para el mantenimiento y lo que se considere en especie pero con clases virtuales diarias por protección de nuestros hijos”, comentaron.



Y pese a que los afectados indicaron que están dispuestos a dar sus cuotas voluntarias para poder hacer las reparaciones, consideraron que es necesario que la autoridad estatal y municipal apoye, ya que los recursos que se puedan aportar no serán suficientes.



Ante ello los padres de familia aseguran que sus hijos no regresarán a clases presenciales, ya que además de no existir las condiciones, se suma la ola de contagios de COVID-19.



En este sentido, recriminaron que los protocolos proporcionados por la Secretaría de Educación (SEV) que les fueron informados para el regreso a las aulas, no son adecuados y no garantizan la salud de los estudiantes, además de que la dependencia no se hará responsable si algún alumno se contagia.



Finalmente, informaron que, junto con los directivos de la escuela, han enviado oficios a Espacios Educativos para darles a conocer la situación y solicitar el apoyo correspondiente, por lo que están en espera de que la instancia les pueda dar una respuesta favorable y se atiendan estas prioridades del plantel.