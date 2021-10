Primaria de Xalapa quiere obligar a clases presenciales entre pésimas condiciones

Padres y madres de familia de la Escuela Primera “Tierra y Libertad”, ubicada en la calle Río Consulado 404, de la colonia Carolino Anaya, en Xalapa, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la institución, sin que sus autoridades hagan algo para resolver la problemática.En entrevista, los tutores, que prefirieron mantener el anonimato, señalaron que las paredes se están escarapelando, los baños no tienen agua, la humedad afecta los salones de clases y las jardineras están descuidadas.“Somos papás que nos preocupamos por la seguridad de los niños, a nosotros nos obligaron prácticamente a que los niños regresen a clases, pero la escuela no está en óptimas condiciones, la pintura se está levantando, los patios están muy sucios, los salones están en malas condiciones. Nos acercamos a las autoridades de la escuela y nos dicen que no, unos se echan la bolita con otros”, acusaron.Añadieron que si buscan hacer algo para mejorar la infraestructura del plantel, siempre les ponen trabas; y expusieron sus dudas ante el manejo de los recursos que han dado “casi obligados” como cuotas a la sociedad de padres, que tiene cuatro años sin renovarse.“Hay muchas dudas con respecto al dinero, nos obligaron a la mayoría a pagar una cuota de 250 pesos, se supone que es voluntaria, pero voluntario es lo que uno quiera dar, no que lo impongan, y lo damos con mucho gusto, pero estamos viendo que se invierta”, afirmaron los inconformes.Acotaron que ha pedido que se informe sobre “los cortes de caja” de pasados ciclos escolares, “pero nos dan largas o nos salen con que no hay dinero, entonces todo este tipo de inconformidades las hemos expresado con la autoridad de la escuela, pero no vemos respuesta”.Los tutores denunciantes adicionaron que los salones están “completamente sucios” y los baños también ante la ausencia del vital líquido, cuyos tandeos en la zona impiden que el suministro sea constante.“Hay mucha humedad, son demasiadas cosas que en esa escuela no se están haciendo, el dinero lo hay, pero ¿dónde está?, ése es el problema, ¿o quién lo está manejando?. Si lo manejan, lo que pedimos es que sea a favor de la escuela, no a favor de alguien”, demandaron.Además comentaron que según la dirección de la Primaria, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), no le ha proveído de los insumos necesarios para la desinfección de sus espacios; lo que les genera dudas, ya que otros planteles alrededor sí los han recibido.“Si alguna autoridad quiere ir a visitarla para que se den cuenta de todo lo que estamos reclamando, es solamente el derecho de los niños y de nosotros como papás”, abundaron al exponer que los niños están yendo dos veces por semana, en grupos divididos (lunes y miércoles uno, martes y jueves el otro), y el viernes de manera virtual.Recordaron que en ciclos pasados, como papás les requerían reciclar botellas, además de realizar quermeses, pagar los desayunos escolares del DIF, por lo que de todo eso, según ellos, debe haber dinero.“Hubo una faena que se cobró, que no nos han comprobado que se hizo, también nos la cobraron. Entonces no podemos creer que nos salgan con que no hay dinero. En las condiciones en que está la escuela y nos dicen que no hay dinero, la pregunta es ¿dónde está el dinero”, preguntaron una vez más.