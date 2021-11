Primaria de Xico carece de dos docentes desde septiembre; padres amagan con paro

Algunos padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en la escuela “Adolfo López Mateos”, primaria ubicada en Xico, advirtieron que podrían hacer un paro de labores de la institución para exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que garantice dos docentes de base, pues desde el mes de septiembre carecen de profesores.De acuerdo con un comunicado, los quejosos explican que hacen falta los maestros del 1º “C” y 4º “A”, pues los que estaban a cargo ya se jubilaron y la dependencia no ha repuesto a ninguno de los profesores.Los padres de familia enfatizaron la nula inversión de la SEV en los planteles educativos, pues consideran que las condiciones de infraestructura no son adecuadas al no haber una nueva contratación de maestros.Además, quienes pagan el mantenimiento de la escuela son ellos mismos.El comunicado refiere que esta situación se ha replicado en otros planteles de la zona escolar 173-Teocelo, como es el caso de la Primaria “Nicolás Bravo”, la cual hasta la semana pasada carecía de dos profesores y de director, por lo que hicieron un paro laboral.