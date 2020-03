Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, da positivo a coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el viernes que dio positivo por coronavirus y está aislado, aunque seguirá liderando la respuesta de su gobierno a la pandemia.



Un portavoz de Downing Street dijo que Johnson, de 55 años, experimentó síntomas leves el jueves, un día después de comparecer en la sesión de control parlamentaria en la Cámara de los Comunes.



"Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y di positivo por coronavirus", dijo Johnson.



"Ahora me estoy autoaislando, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras combatimos este virus".



No quedó claro de inmediato cuántos trabajadores de Downing Street y ministros deberán aislarse, ya que muchos tuvieron contacto con Johnson en los últimos días y semanas.



Cuando Reino Unido aplaudió a los trabajadores de la salud en la noche del jueves, Johnson y su ministro de Finanzas, Rishi Sunak, salieron por puertas separadas de Downing Street y no se acercaron entre ellos, según un fotógrafo de Reuters que presenció la escena.



Con anterioridad, el gobierno había dicho que Johnson tenía la opción de delegar en el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, si es necesario.



"El primer ministro se hizo la prueba del coronavirus por consejo personal del Jefe Médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty", indicó el portavoz. "La prueba fue elaborada en el Número 10 (sede de gobierno) por empleados del Servicio Nacional de Salud y el resultado del test fue positivo".



Hasta la fecha han muerto 578 personas en Reino Unido tras dar positivo por coronavirus y el número de casos confirmados se ha elevado a 11.658. La cifra británica es la séptima mayor del mundo, después de Italia, España, China, Irán, Francia y Estados Unidos, de acuerdo a un recuento de Reuters.