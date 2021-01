Productores de chayote perdieron el 80% de sus cultivos por surada, en Orizaba

Ante la falta de apoyo de los gobiernos estatal y federal, los productores de chayote de Ixtaczoquitlán que tuvieron pérdidas en la pasada surada no saben cómo podrán recuperarse, indicó el productor Ignacio Herrera López.



Recordó que fueron alrededor de 800 hectáreas las afectadas en ese municipio por la surada del pasado 31 de diciembre, lo que representa el 80 por ciento de ese cultivo.



Esa situación, destacó, afectó no sólo a los productores, de los que dijo desconocer cuál es el número preciso, pues algunos tienen más de una hectárea, pero otros menos de una y hay quienes trabajan de manera directa.



Explicó que en esos cultivos trabajan alrededor de mil 500 personas, por lo que se podrían generar problemas económicos en la zona del Valle de Tuxpango, sobre todo en la localidad de Cuautlapan.



Mencionó que actualmente su esperanza es que haya algún apoyo por parte de la administración municipal y a la fecha se conoce hay que al menos 220 productores afectados.



Sobre la cantidad que les representan las pérdidas, detalló que para cultivar una hectárea se requiere de una inversión de aproximadamente 80 mil pesos.



“Entiendo que el gobierno municipal está levantando el censo, no sé si vayan a apoyar. El estado no ha tenido acercamiento ante los daños”, comentó.



Herrera López lamentó que hayan pasado gobiernos estatales y federales y el chayote no tenga el apoyo que merece, mientras los hombres del campo están solos.