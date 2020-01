Productores piden que acuerdos con Sedarpa se cumplan

El secretario general del Movimiento Campesino, Alfredo Bonfil, pidió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cerón Cadena, cumplir con los acuerdos establecidos con los productores, además de entregar los recursos y apoyos destinados para ellos.



Bonfil señaló que las solicitudes para recibir los apoyos fueron entregadas en tiempo y forma, sin embargo, no han recibido el recurso.



Recordó que son un poco más de 500 millones de pesos los que fueron autorizados para ejercerse en el 2019 y hay productores que fueron beneficiados con proyectos productivos y no se les ha entregado el recurso.



Por tal motivo, solicitó una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, “para plantearle la problemática y proponerle algunas alternativas de solución”, pues argumentó que aún faltan 5 años del actual gobierno.



El secretario de Movimiento Campesino aseguró que el Gobernador del Estado se comprometió a emplear a mil extensionistas para el asesoramiento de productores, pero durante 2019 sólo contrató a 200, aproximadamente.



“Estamos hablando de un universo muy grande, porque cada extensionista asesora a 100 productores, y son 200, nada más en el ramo de extensionismo; en el ramo de la producción son cerca de 2 mil proyectos productivos que aún no se han liberado. Si es así que nos digan quiénes son a los que se les ha liberado el recurso”, apuntó.



Recalcó la importancia de reunirse con el Ejecutivo del Estado para plantearle la situación por la que pasan, pues confiaron en la palabra del mandatario estatal y desean ser recibidos.