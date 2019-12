PROFECO mantiene operativos de vigilancia, en Orizaba

El encargado de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de la zona de Orizaba, Martín García Limón, indicó que continúan con el operativo de "¿Quién es quién en los precios?" en esta época de fin de año y próximo Día de Reyes y hasta el momento no han detectado una anomalía grave.



"Tenemos un monitoreo constante del movimiento que tiene la zona en materia de precios en los productos. El programa levanta más de 2 mil 500 precios de productos de la canasta básica y en esta temporada de diciembre entran electrodomésticos, luces, árboles y productos que se consumen en la temporada. Por eso, de lunes a viernes hacemos un monitoreo y observamos si hay alguna variación desproporcionada".



Acotó que este proyecto termina hasta finalizar las fiestas por el Día de Reyes. En este sentido, dijo que sí ha habido variación en el precio de los productos, esto con base en el catálogo de PROFECO, pero no ha sido alarmante.



Aunque reconoció que en el pescado y en diferentes tipos de carne sí ha variado el costo pero no es una situación que alarme.



"Pero esta variación no ha sido desproporcionada, pero seguimos pendientes de este tema y sí hay sanciones pero hasta el momento no ha sido necesario imponerlas".