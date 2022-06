La tarde del lunes en el auditorio del Congreso del Estado, en Xalapa, se presentó el libro La delgada línea, proyecto literario gestado por el periodista gráfico Julio Méndez Vallejo.Previo al conversatorio, el autor pidió a los asistentes un aplauso respetuoso en honor al excolega y colaborador en el Congreso Rafael Fernández Azcoitia, quien perdió la vida en un lamentable accidente acaecido el 11 de junio. Tras el breve homenaje, la comunicóloga Yamile Rodríguez Madrid dio paso a la reflexión y comentarios de cuatro presentadores destacados en distintos ámbitos de la cultura, la comunicación y las letras.El director de la editorial Manantial entre Arenas, Alberto Calderón, cuyo sello respaldó la publicación de este libro, habló acerca de la importancia que tiene la literatura como expresión y vehículo de la comunicación, donde el valor de La delgada línea como “se muestra como un tipo de lectura testimonial”.Por su parte, el académico y ensayista Omar Piña felicitó al autor por su esfuerzo para constituir una obra que, permeada por la pasión fotográfica de Méndez Vallejo, describe cada capítulo "como si fuera una foto”, aunque no se reconoce como algún género literario concreto sino como una mezcla de varios.Más adelante, el micrófono quedó en manos del antropólogo y periodista cultural Arturo Benjamín Pérez, quien refirió el gusto y los recuerdos que le despertó la lectura de La delgada línea; en su discurso dio espacio a la nostalgia de la vieja Xalapa, lugar de grandes comunicadores y promotores de la cultura estatal. Arturo Benjamín celebró el logro del autor, recordándole aquellos tiempos en que era un joven novato en los periódicos “pero con una chispa en su mirada que lo llevaría a lograr muchas cosas buenas”.Finalmente, el exsenador Héctor Yunes Landa realizó reconoció la disciplina y colaboraciones de Méndez Vallejo en su tiempo de relación profesional, cuyas cualidades, aseguró Yunes Landa, se reflejan en este sueño alcanzado “que muy seguramente llena de orgullo a su madre, donde quiera que esté. Pues se cumplió la promesa de escribir un libro”.Al terminar el foro, el autor y protagonista de la tarde no dejó de agradecer los comentarios de los presentadores, quienes en algún momento de su vida han sido sus mentores, además de grandes amigos.Julio Méndez Vallejo no pudo contener algunas lágrimas al evocar la referencia hecha a su madre, quien sigue siendo la inspiración de sus sueños.