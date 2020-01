El profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que es un caso sospechoso del coronavirus originado en China mantuvo contacto con dos personas a su regreso a nuestro país, que hasta ahora no han presentado sintomatología.



José Luis Alomía, encargado de la vocería sobre este virus, explicó que ambas personas son vigiladas y en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, o dificultad para respirar serán sometidos a las pruebas reactivas de diagnóstico.



El director de Epidemiología mencionó que habrá que esperar 14 días, si los individuos no reportan síntomas se puede descartar el contagio del coronavirus.



"Hay que esperar dos semanas para descartar que tengan el coronavirus, si antes de este periodo manifiestan síntomas, entonces se les tendrán que hacer pruebas de diagnóstico".



Agregó que como ocurre con otros virus, no existe un tratamiento específico para curar el coronavirus.