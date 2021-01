Profesora crea “escuela móvil” para alumnos sin acceso a Internet o TV, en Tuxpan

Debido a que sus alumnos viven en zona marginada, apartada y sin acceso a internet y tampoco tienen televisor para recibir clases a distancia, la maestra Adelita Cruz Castán implementó su propio programa especial para resolver la situación.



Bajo consentimiento de los padres, la maestra puso en marcha el programa que denominó Aula Móvil Multigrado, convirtiendo su camioneta en un salón de clases que “llega a donde tenga que llegar”, atravesando largo recorrido por terracerías.



“Como un aula móvil, utilizo mi camioneta, unas sillas con paleta, una grabadora, los cuadernillos, libros de texto, papel bond, marcadores y los materiales didácticos que me sirven en el proceso de enseñanza aprendizaje y coloco mi aula móvil debajo de un árbol, ya que la comunidad tiene mucha vegetación y es muy frondosa”, explicó la docente.



De esa manera visita a sus alumnos en la comunidad El Edén, donde es directora de la primaria “Jaime Torres Bodet”, plantel bidocente que atiende a 33 alumnos.



Detalló que cada lunes acude a las casas de los niños y les da clases durante 40 minutos a cada uno, pero si no alcanza el tiempo vuelve al día siguiente y les deja tareas para la semana, mientras que a las mamás las asesora cuando tienen dudas, ante las dificultades de que cumplan con el programa “Aprende en casa”.



“Siempre se debe tener presente que la escuela no es el único lugar donde se educa, ni el maestro es el único que enseña”, abundó Adelita Cruz.