Programas asistenciales no ayudan al desarrollo de comunidades indígenas: UNOIM

A pesar de que los programas asistenciales están llegando a la gente, no sirven para generar el desarrollo en las comunidades, por lo que la población indígena sigue en la marginación, indicó Abelardo Erasmo Pacheco Colohua, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Indígenas de México.Explicó que esta organización tiene presencia en tres estados del país y a través de las comunidades se sabe que no hay crecimiento.Comentó que, si son críticos, se debe reconocer que sí está llegando dinero a la gente, pero al momento de ver si eso se ha traducido en progreso, resulta que no es así.Indicó que entre los gobiernos y los pueblos indígenas tal parece que hay un abismo.Agregó que lamentablemente, independientemente de los gobiernos que pasen, las políticas públicas no llegan a este sector.Mencionó que los pueblos indígenas “hemos sido bombardeados con programas asistenciales”, pero no con un proyecto que les permita lograr el desarrollo que desean.Indicó que a las personas que reciben esos apoyos les sirve “para comerse el taco del día”, pero no para las siguientes generaciones sean autosustentables y autosuficientes, por lo que, en el caso de la Unión, le han apostado a armar un proyecto que les permita alcanzar el empoderamiento que desean.