Prohibirían a hombres de Veracruz casarse si son acosadores o papás incumplidos

La diputada presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Maribel Ramírez Topete, propone la creación del Padrón Estatal de Deudores Alimentarios y el Padrón Estatal de Acosadores Sexuales.El objetivo es visibilizar ese problema al que se enfrentan muchas mujeres, pues dijo que ocho de 8 de cada 10 sentencias de pensión alimentaria no se cumplen y cada 8 horas se acosa sexualmente a una mujer.La primera etapa es generará ambos Padrones para después, en una segunda etapa, analizar la posibilidad de que para poder contraer matrimonio en Veracruz sea un requisito no estar inscrito en uno o en ambos Registros.“El propósito es no darle poder a la violencia y no normalizarla, porque de diez sentencias (de pensión alimentaria) ocho no se están cumpliendo; además no podemos olvidar a la niñez vera cruzana”.En el caso del Padrón Estatal de Deudores Alimentarios, el infractor permanecerá hasta que cumpla con su responsabilidad; y para el Padrón Estatal de Acosadores Sexuales, la permanecía seria de 10 años.Mediante una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Veracruz, propone anexar el Capítulo I de Deudores Alimentarios u el Capítulo II de los Acosadores Sexuales, así como vincular al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado.Expuso que cada ocho horas se violenta a una mujer, por lo que con ambos Padrones se pretende visibilizar la problemática, “mientras sigamos normalizando la violencia no vamos a poder cambiar esa cultura que permite que la violencia siga perpetuándose”.