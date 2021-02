Prometen a policías municipales de Orizaba que ninguno perderá su empleo

Policías Municipales quienes se reunieron este lunes con autoridades de Orizaba, dieron a conocer que fueron informados que ninguno va perder su empleo, por ahora solo será vigilantes de diversos inmuebles y realizarán actividades diversas en tanto pasan sus exámenes de control y confianza.



"El acuerdo al que llegamos, es que al ser trabajadores de confianza del municipio no vamos a perder nuestro empleo y nos van a reubicar, vamos a estar en las instalaciones del mismo, resguardándolos, pero no como policía sino como guardia municipal salvaguardando los inmuebles del ayuntamiento. Quienes estaban patrullando van a andar en el primer cuadro de la ciudad en las acciones de prevención del COVID-19, con los filtros".



Reconocieron que están inhabilitados en este momento, por ello ahora la autoridad estatal es quién deberá atender la seguridad, comisión de delito y falta administrativa. "Cualquier atropello ya no será con policía municipal, sino con la estatal".



Mañana martes estos elementos van a conocer qué actividad van a desempeñar, les darán un uniforme nuevo que quizá solo sea una playera pero que les permitirá identificarse; esto será hasta que termine la evaluación de todos los uniformados que irán a Xalapa.



Sobre sus dos compañeros que se encuentran detenidos dijeron que están señalados por el delito de ultrajes a la autoridad y por posesión de drogas. "Hoy la Fiscalía definirá su situación legal. El alcalde va apoyar jurídicamente a nuestros compañeros, al director, al inspector por si llegan a tener algún problema legal. Y es que nos quieren culpar por la muerte de los compañeros estatales, por eso nos quisieron trasladar a toda la corporación a Xalapa para que hiciéramos un examen de control y confianza cuando que cada dos años nos realizan esos exámenes".



En referencia a la destitución del director de Gobernación, Eric Morales, dijeron que no está en sus manos cambiar al funcionario eso es atribución del Cabildo en pleno.



La reunión se efectuó en el Teatro Metropolitano, a puerta cerrada, pero afuera sus familiares los esperaban haciendo valla para que los elementos de la policía estatal no ingresaran al recinto, aunque denunciaron los parientes de los policías municipales inhabilitados, que los elementos estatales los provocaron lanzando groserías contra ellos.