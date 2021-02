Promoverán nueva reforma a Ley del ISSSTE para defender sus pensiones

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que el tope máximo de su pensión jubilatoria se calcule ahora con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con base en el salario mínimo, empleados que cotizan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informaron que promoverán reformar la Ley del ISSSTE para combatir este cambio



El coordinador del Movimiento Democrático Magisterial del Estado de Veracruz, Sección 32 del SNTE, Galdino Diego Pérez, afirmó que la modificación traerá muchas consecuencias al ingreso de los que están por jubilarse.



“Nos reduce la pensión a más de 40 por ciento, en ese entendido, nosotros estamos coordinándonos con compañeros y compañeras para presentar, a partir de la propia Constitución que nos da la oportunidad de presentar iniciativa de ley y buscar recolectar las 150 mil firmas que se requieren, (….) para reformar la Ley del ISSSTE", dijo.



Diego Pérez previó que en un mes reúnan las firmas.



“Esta nueva ley va a provocar que muchos compañeros no se jubilen a pesar de tener ya los años, esto va a provocar que no haya plazas para nuevos ingresos. Estamos hablando de más de 120 mil maestros, además de los compañeros trabajadores de la salud, Comisión Federal de Electricidad (CFE)".



Para los que pudieran estar inconformes, explicó que colocarán módulos en diferentes puntos del Estado, con el fin de asesorar a los afectados. Además, descartó que se pudieran generar movilizaciones por parte de los trabajadores, pues la mayoría son de la tercera edad.