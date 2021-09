El uso de aplicaciones para pedir auxilio en casos de riesgo es una herramienta que debería usar la población como estrategia de seguridad, afirmó el presidente de la CANACO en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas.



Reveló que esto convierte a cada ciudadano que la tiene en un policía más al servicio de la ciudadanía y no se trata de utilizarla únicamente en casos de gravedad cuando el crimen se está cometiendo, sino principalmente a manera de prevención.



"Hemos insistido mucho en el uso de las aplicaciones como es la de Alerta Ciudadana, desde mi punto de vista convierte a cada ciudadano que la tiene en un policía más al servicio de la ciudadanía y no se trata de utilizarla únicamente en casos de gravedad cuando el crimen se está cometiendo sino principalmente a manera de prevención, sería una excelente estrategia. Yo invito a la ciudadanía a que verdaderamente la instale", dijo.



El empresario aseguró que esto es 100 por ciento gratuito y seguro.



"Nos identifica al bajarla, al darla de alta quedamos identificados y favorece el no hacer un mal uso de ella porque queda uno plenamente identificado", añadió.



Explicó que personalmente la ha utilizado para prueba y ha recibido la llamada de la policía de inmediato.



Añadió que lo mismo ha sucedido con la app de Alerta Empresarial que funciona en una computadora y es para un lugar fijo.



"No es para un móvil, pero es de excelente ayuda para la policía municipal y todas las corporaciones donde se recibe la llamada al c4 como si llamaras al 911", finalizó