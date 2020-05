Promueve IMSS Veracruz Sur la donación de sangre

"Un chorrito de sangre es un chorro de vida”, es la campaña que está impulsando el IMSS con la finalidad de fortalecer las reservas de componentes sanguíneos durante la emergencia sanitaria y que está pensada para apoyar principalmente a los pacientes oncológicos y renales.



Por ello, la Oficina de Representación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población en general para participar en esta estrategia.



En este sentido, la responsable sanitaria del Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) en Orizaba, doctora María del Carmen Núñez Ortega, explicó que se puede acudir a los bancos de sangre de los hospitales y donar con seguridad, seguir las recomendaciones de sana distancia y los protocolos establecidos por el instituto, como filtros sanitarios y agendar citas para evitar aglomeraciones en sus instalaciones.



De igual forma, indicó que el personal y los donadores deben usar cubrebocas, se les aplica gel antibacterial y durante la entrevista médica previa a la toma de muestra sanguínea, se enfatiza en preguntas para detectar si en los últimos 20 días, el candidato ha presentado sintomatología que refiera alguna infección respiratoria, así como conocer si viajó recientemente.



La médica destacó que aun en la fase III de la emergencia sanitaria, los pacientes hemato-oncológicos pediátricos y adultos, ginecocología y obstétrica, urgencias y neonatología, se les otorga el componente sanguíneo que requieren de forma hospitalaria y ambulatoria.



De hecho, acotó que previo a la fase III y en apego a las recomendaciones del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, se redujo el número de donadores que se reciben diariamente para someterlos al proceso de selección.



“Habitualmente recibimos, como mínimo, a 30 y como máximo a 70 candidatos a donación, sin embargo, con la emergencia, la afluencia ha disminuido, en parte por las acciones de control que implementamos, como la sana distancia, evitar concentraciones de personas y también ha influido el hecho de que la población atiende las medidas de quedarse en casa y abstenerse de acudir a centros hospitalarios si no es un caso de urgencia”.



Añadió que es importante que la población conozca que hay pacientes para quienes la transfusión de glóbulos rojos y plaquetas constituye un aporte vital y no pueden dejar de ser transfundidos, ya que su vida está en riesgo.



Por lo que se apela a la solidaridad y altruismo de la población que desee dar este regalo de vida. “La única fuente de sangre, somos los seres humanos, no hay nada que pueda sustituirla, de ahí la importancia de la donación para que los pacientes mejoren sus condiciones de salud para continuar con sus respectivos tratamientos”.



El Banco de Sangre del HGRO reporta diariamente al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea la existencia de componentes, para que en un momento dado se otorguen apoyos interinstitucionales y así asegurar que el paciente que requiera una transfusión no se quede sin ella.