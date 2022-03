Promueven en Río Blanco que motociclistas usen casco

Debido a que la mayoría de los motociclistas usan casco no para proteger sus vida, sino para evitar una multa, e incurren en otras fallas preventivas, la delegación de Tránsito en el municipio de Río Blanco iniciará una campaña de concientización, indicó su titular, Omar Antonio Pérez Sánchez.Explicó que la idea es dar la información a quienes utilizan este medio de transporte para que cuando estén a bordo de una máquina de dos llantas lo hagan con todas las medidas necesarias.Indicó que el 90 por ciento de quienes usan casco utilizan unos que no cuentan con los estándares necesarios para protegerlos en caso de accidente.Señaló que el próximo fin de semana habrá eventos y se aprovechará para iniciar la difusión de la información.Agregó que además del uso del casco adecuado, también deben llevar ropa reflejante, luces encendidas en todo momento, de ser posible: chamarra, guantes, calzado y pantalón especializado, sin olvidar que deben respetar los límites de velocidad.Recordó que el no usar casco es motivo de infracción, pero también lo es el que vayan menores de 12 años a bordo de la motocicleta, así como más de dos personas, por lo que primero comenzarán a informar a los motociclistas.Puntualizó que antes de aplicar sanciones harán la campaña preventiva y posteriormente actuarán conforme a la ley.