Promueven en Veracruz el juicio a expresidentes

La "Gira por la verdad y la Justicia" llegó a Veracruz para promover la consulta pública sobre enjuiciar a expresidentes.



A decir de Ariadna Baena, desplazada por la violencia en Guerrero, afirmó que apelan a la memoria histórica de los mexicanos y los invitan a que salgan a participar.



“La Suprema Corte de Justicia designó el primero de agosto del 2021 como la fecha oficial de esta consulta y ahora no sólo es el juicio a expresidentes, sino juicio a actores políticos del pasado, esto significa que podemos emprender acciones el pueblo mexicano, acciones legales, judiciales en contra de quienes han afectado con decisiones detrás de un escritorio al pueblo", dijo.



Se estima que en Veracruz, el Instituto Nacional Electoral instale 4 mil centros de votación y a nivel nacional sean más de 2 millones de mexicanos los que salgan a votar en la consulta pública.



“Ese día nos van a preguntar '¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones legales, penales en contra de actores políticos del pasado que han dañado al pueblo mexicano?' y la invitación es que todos podamos votar por el sí”.



Afirman que es la oportunidad de hacer justicia a las acciones de expresidentes, exgobernadores, exalcaldes y exlegisladores.



Además de las sanciones, podría darse la reparación del daño.



"Llegar a este camino, justicia y reparación de los daños. Esto no acabó en las urnas en julio, no acabó el primero de diciembre del 2018, esto no acaba el primero de agosto. Por acción u omisión se comieron actos de corrupción, impunidad, la impunidad ha sido la regla de las últimas décadas", dijo Alina Duarte.



Durante este fin de semana recorrerá varios municipios del Estado.