Pronostican ambiente frío en Veracruz a partir del próximo viernes

Si bien modelos de pronósticos prevén un escenario frío en Veracruz a partir del próximo viernes, las condiciones no registrarán niveles “extremos”, tal y como advierten usuarios en redes sociales.



En todo caso, Estados del norponiente del país: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, sí presentarán valores de temperaturas bajas a muy bajas, debido al ingreso de una masa de aire frío.



De acuerdo con el colaborador de Meteored y analista del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de Protección Civil, José Martín Cortés, en el caso de Veracruz se prevé un ambiente frío pero no extremo.



“Desde inicios de la semana, ya los modelos comienzan a ajustarse, que son los que analizamos, ya muestran una consistencia de dar esta condición de frío ártico para el norte del país: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”.



En estas regiones, el analista anticipó de condiciones de temperaturas por abajo de los 0.0 grados bajo cero, o menos.



Para Veracruz, los modelos no muestran un descenso significativo de la temperatura; aunque el meteorólogo no descartó un mayor tiempo de ambiente frío.



“Para Veracruz estamos previendo que este viernes tengamos el paso de un frente frio y de una masa de aire polar que genere descenso de temperatura”.



Recalcó que a pesar de lo publicado en las redes sociales, en Veracruz no habría un impacto de temperaturas bajo cero o nevadas extremas.



“Es importante aclarar que los pronósticos, entre más alejados estemos de una fecha la incertidumbre es mayor, pueden cambiar de un momento a otro, puede haber mucha variación”.



Pidió a los usuarios verificar la información disponible en Facebook y Twitter, antes que compartirla y consultar en las páginas del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.