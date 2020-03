Pronostican “puente largo” caluroso; podría llegar a 34 grados en el sur

Un jueves y viernes con altas temperaturas y cielos despejados experimentará el Estado de Veracruz, previó el subcoordinador de Fenómenos atmosféricos de Protección Civil, José Llanos Arias.



"Conforme avance la semana las temperaturas aumentarán de manera gradual, no se esperan sensiblemente altas pero los valores máximos irán incrementando" anunció.



Previó que entre viernes y sábado, la región de Xalapa, Córdoba y Orizaba experimenten mediodías templados a ligeramente cálidos, con entre 27 a 29 grados.



Sin embargo, la línea de costa alcanzaría los 31 a los 33 grados al mediodía, mientras las cuencas del Pánuco, Tuxpan, Nautla, además de las regiones de Los Tuxtlas, el Papaloapan y el sur alcancen entre los 30 a los 34 grados.



"Podrían mantenerse durante principios de la semana entrante; sin embargo, es probable que en la próxima semana el Estado pueda registrar temperaturas altas a sensiblemente altas, aunque falta por confirmar", dijo.



A esto agregó que en los próximos cinco días no se advierte de un ingreso de un sistema frontal o de lluvias, por lo que habría cielo despejados; aunque Llanos Arias no descartó nieblas y neblinas en zonas de montaña por la tarde, además de lloviznas aisladas.



A la vez en zonas de montaña, sobre todo en regiones de Perote, Las Vigas de Ramírez, Chiconquiaco, Huayacocotla y las faldas del Pico de Orizaba, puedan registrarse heladas "aisladas" al amanecer.



El meteorólogo pidió a la población a evitar la propagación de incendios forestales en caso de visitar parques nacionales y de un uso más racional del agua.



"En el caso que es un fin de semana largo, estamos recomendando es que si se va a hacer una actividad es extremar las precauciones para evitar un incendio forestal por las condiciones de relativamente caluroso a seco",.