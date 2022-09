Pronto se sabrá si hubo acuerdo entre “Alito” Moreno y el Gobierno Federal

La tregua que le dio la gobernadora de Campeche, Layda Sansores a Alejandro Moreno "Alito", para no evidenciar más audios de éste, sí podría ser una señal de que el dirigente del PRI se vendió, pero el tiempo revelará si esto es verdad, indicó el secretario del Comité Municipal del PRI, Martin García Limón."Vamos a verlo en algunos días, es decir si el Presidente del PRI hizo un acuerdo con el Gobierno, pues la cuestión judicial indica que los tribunales deberán dar marcha a lo que traen contra Alito, y si realmente hubo un acuerdo sin duda no se va poder ocultar y tendrá sus consecuencias".Enfatizó en que la actitud asumida por Sansores puede ser un foco que evidencia algún acuerdo, pero sería lamentable porque la Ley no se puede interpretar a modo. "Pero ahora que quieren modificar la Ley tiene que ser en base a argumentos jurídicos, pero lo que quieren hacer con el tema de la Guardia Nacional no es correcto".De igual forma dijo que si la propuesta que hace una diputada priista apoyada por Alejandro Moreno, se centra sólo en ampliar el tiempo que la Guardia Nacional sea acompañada por la SEDENA no está mal, pero si es que ahora esta fuerza policial dependa administrativamente de esta secretaría ya no es correcto."El hecho de que haya diferentes opiniones dentro del partido no habla de falta de unidad, pero se espera que lleguen a un consenso".