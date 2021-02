Pronto Xalapa contará con dos nuevas plazas comerciales

El director de Desarrollo Económico de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, informó que se sigue reactivando la economía en la ciudad con ayuda de nuevas plazas comerciales y tiendas de conveniencia.



"Bienvenida toda esta inversión a la ciudad de Xalapa, ya en breve se estará poniendo en marcha una plaza comercial en la zona de la Central de Abastos y otra a la altura de Jardines de Xalapa. Son empresarios xalapeños que están invirtiendo y que están apostándole a Xalapa en cuestión de inmobiliaria".



Señaló que hay que buscar conciencia entre toda la población y ser empáticos con las nuevas alternativas en beneficio de la ciudad.



Por la llegada de las tiendas Neto, comentó que la Capital del Estado tendrá una derrama económica de 3.4 millones por cada establecimiento y cada una generará 30 empleos y estarán en diferentes puntos de la ciudad.



Respecto a las MIPYMES, detalló que se continúa trabajando por medio de capacitaciones, asesorías y creación de espacios, para no dejar sin respaldo a este sector que se ha visto afectado por la pandemia COVID-19.



"Tenemos al día de hoy de tres a cuatro solicitudes diarias de MIPYMES que quieren aperturar".



En cuanto a los negocios cerrados o afectados por la contingencia, dijo que no hay un dato preciso de la cantidad que bajó sus cortinas de manera definitiva.



"Desgraciadamente no tenemos ese dato nosotros, sabemos que han sido afectados y estamos buscando mecanismos para evitar que se den los cierres".



Reconoció que la afectación al sector empresarial ha sido grave, no sólo para Xalapa, sino para todo el país.



"No podemos andar midiendo cuánto perdieron. Hay cierres, hay mucho desempleo y lo conocemos. El día de hoy anunciamos ocho tiendas más que se van a abrir en Xalapa. Estamos generando las condiciones, estamos generando consumo local", manifestó.