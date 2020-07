Proponen que Gobierno Estatal apoye a veracruzanos con $200 semanales para alimentos

La mañana de este martes se entregó al Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de Ley de Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo para que el Gobierno del Estado y los 212 municipios destinen el 1 por ciento de sus presupuestos anuales para apoyar a los ciudadanos en la adquisición de productos de la canasta básica.



Mauricio Iván Aguirre Marín, promovente de la referida iniciativa propone que se apoye con 200 pesos semanales a cada ciudadano para la compra de alimentos.



Expuso que la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha obligado a las familias a mantenerse en confinamiento y muchas de ellas no tienen los ingresos económicos suficientes para atender sus necesidades alimentarias.



Señaló que destinar recursos del presupuesto sí se puede y ejemplificó que el Cabildo de Córdoba ya destinó casi 8 millones de pesos para apoyar en la adquisición de alimentos para las personas más vulnerables.



Con ese apoyo, dijo que se evitaría la entrega de despensas que en ocasiones no contiene alimentos nutricionales.



Agregó que también tienen conocimiento de que algunos ciudadanos están vendiendo electrodomésticos para poder adquirir alimentos.



Dijo que no se persigue ningún fin político sino el bienestar de los ciudadanos ante la contingencia sanitaria que se está viviendo.