Prorrogan otra vez vigencia de dirigencias sindicales que terminaron periodo

A pesar de que el país se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico COVID-19, el Pleno de magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje prorrogó hasta el próximo 1° de mayo la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales nacionales que concluyeron su periodo y que no han podido renovarse.Sin embargo, las organizaciones sindicales ya podrán iniciar las gestiones que a su interés convenga, para renovar las directivas mediante procesos electivos, conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la norma estatutaria respectiva.Cabe recordar que derivado de las medidas sanitarias que se han implementado a nivel nacional para hacer frente a la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta evidente que diversas organizaciones sindicales registradas ante el Tribunal se han enfrentado a la imposibilidad de elegir y/o solicitar el registro de sus directivas; por lo que, en su caso, estarían en riesgo de no contar con su constancia o toma de nota correspondiente.Por ello, desde el 19 de marzo de 2020 se ha prorrogado la vigencia de las constancias o toma de notas de las mesas directivas que se encuentran en ese supuesto.Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje están registrados 169 Sindicatos, entre otros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).Pero, ahora que el país se encuentra en semáforo epidemiológico Verde, que implica la reapertura de las actividades económicas e institucionales con normalidad, en el entendido que este semáforo, según lo establecido por el Gobierno Federal, tiene cuatro características, que son:Sin restricciones de movilidad, operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo de manera habitual, modelo educativo funcionando bajo la nueva normalidad de acuerdo con lo establecido por la SEP y el uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados y obligatorio en el transporte público.Ante la actual situación sanitaria y debido a que la emergencia no se ha levantado, las organizaciones sindicales ya están en posibilidades de realizar los procesos de elección para renovar sus dirigencias después del 1° de mayo.