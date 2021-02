Protección Civil de Orizaba ha disuelto dos grandes fiestas en lo que va del año

En este año dos fiestas con un importante número de personas en Orizaba se han disuelto por Protección Civil, pues por la pandemia están prohibidas, indicó el director de Gobernación Municipal, Eric Morales Reyes.



Añadió que a diferencia del año pasado han sido pocas, pero lo importante es que las concentraciones no sean de más de diez personas pues es una estrategia para prevenir el coronavirus, de hecho, debería solo reunirse la gente que vive en la casa, no externos.



En referencia a las medidas de prevención que la gente observa en las calles y más aún cuando hay un decreto del Gobierno Estatal para reducir la movilidad, apuntó que mucha población orizabeña sí las aplica, pero el 50 por ciento de quienes circulan en las calles de la ciudad son de otros municipios y no tienen la misma actitud de los de Pluviosilla.



Pero, dijo, que de todas maneras cuando haya decretos de parte de la autoridad estatal, se sigue supervisando el centro.