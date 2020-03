Protesta Sindicato Magisterial Veracruzano porque SEV obligó a agremiados a laborar

El Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV-FATEV-CAT) responsabilizó al secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, de cualquier situación que pudiera afectar a la salud de sus agremiados, al obligarlos a laborar a pesar de la “cuarentena” impuesta por las autoridades sanitarias federales y estatales por la presencia del coronavirus.



Ramón Domínguez Polo, dirigente de esta organización magisterial, dijo que desde la semana pasada se envió un oficio al titular de la SEV para que explicara las medidas que la dependencia a su cargo ha implementado para afrontar la pandemia, tanto en las oficinas administrativas como en las escuelas.



La respuesta es ambigua, porque sólo se nos informó que se habían establecido filtros sanitarios en las entradas de las oficinas centrales, así como contar con el servicio médico correspondiente para detectar síntomas de la enfermedad, lo cual a nuestro juicio no es suficiente para contrarrestar los efectos del COVID-19, por lo que este día se le turnará otro oficio para que sea más explícito, pues ya estamos en la “cuarentena”, añadió.



Ahora, indicó, al conocer la disposición emitida el pasado domingo de que todos los empleados que laboran en las oficinas centrales de la Secretaría deberían presentarse a laborar “porque esta dependencia no puede parar”, la responsabilidad es de él al no planear de manera oportuna las acciones a seguir.



En ese tenor, dijo que la postura mostrada es de terquedad y pone en riesgo la integridad física de los trabajadores, “hay cosas que son más importantes, primero la vida y luego lo demás. Desconocemos su insistencia de que no puede parar la SEV, porque la única institución que no puede parar es la Secretaría de Salud”.



Del rezago administrativo que enfrenta la dependencia educativa, consideró que se deben establecer guardias con personal capacitado y que conozca del tema, para dar salida a toda esa situación pero no llamar a todo el personal y sobre todo si la Secretaría de Salud ordena que nadie se mueva, “cómo le va a hacer si todos están en ‘cuarentena’; va a decir que no puede parar, tiene que acatar las órdenes”.



En el caso de la organización, son alrededor de 50 los agremiados que laboran en las oficinas centrales de la SEV, por lo que con respaldo en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 fracción XIX Bis, establece que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria.



Acogiéndose a esta normatividad, señaló que se ha instruido al personal a no asistir a laborar, porque el patrón tiene que acatar esa normatividad y todo lo que está pendiente de realizarse, se puede posponer para otra fecha, el caso es no tener contacto con nadie.



“Con esto, estamos privilegiando la vida de los compañeros y es lo que le dijimos a todo mundo y en caso de ser sujetos a una sanción, entraremos en negociaciones con la parte patronal para acordar laborar otro día o tiempo extraordinario, todo dependerá de la negociación que se haga con ellos”, concluyó.