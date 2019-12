Protestan estudiantes de la UPAV porque los dejan sin becas del Bienestar

Egresados del Bachillerato de la Universidad Popular Autónoma Veracruzana (UPAV) denunciaron la negativa del Gobierno Federal para pagar las Becas para el Bienestar "Benito Juárez" del Gobierno de México.



En voz de los afectados, una de las egresadas, de nombre Nayeli 'N', refirió que se convocó a los becados para asistir al deportivo de colonia La Lagunilla, este sábado, para recibir los pagos.



Sin embargo, de parte del personal de la Secretaría del Bienestar, a los becarios se les informó que no se les entregarían los estímulos provenientes del Gobierno Federal



"No nos quieren pagar las becas y nos dicen que porque ya somos egresados. Nos acaban de pasar la lista y nos dicen que como todavía aparecemos y estamos cursando todavía; los directores nos dicen que tenemos todo el derecho", indicó.



Incluso, acusó que los enlaces de Bienestar expresaron no sólo una falta de solución, sino un trato déspota y agresivo contra los afectados, al grado que uno de los empleados se refirió a los jóvenes como "necesitados".



"Se supone que las listas y los documentos están allí adentro y no nos lo quieren dar. (El dinero) ya está depositado a nuestros nombres y hay algunos compañeros a los que ya se les pagaron las becas", añadió.



Otra de las estudiantes refirió que los pagadores no aplicaron criterios justificados para negar las becas, dado que aunque egresaron desde septiembre, compañeros de aula sí pudieron recibir dicho estímulo.



Refirió que las becas se solicitaron en diciembre de 2018 y como tal, debieron pagarse en julio y agosto; sin embargo, las listas se publicaron y se les citó al cobro de los estímulos en el deportivo de la calle Luis Hidalgo Monroy.



Afirmaron que en el caso de las becas, se prometió inicialmente un pago de 4 mil pesos, pero sin justificación, éste disminuyó a 1,600 pesos.