Protestan taxistas de Providencia y queman llantas en carretera Omealca-Tezonapa

Tras el aseguramiento de un taxi en Providencia por parte de Transporte Público, un grupo de taxistas quemó llantas y atravesó un tráiler sobre la carretera Omealca-Tezonapa para exigir la liberación de la unidad.La manifestación no tardó más de 20 minutos, ya que esto movilizó a la Policía Estatal y Fuerza Civil, provocando temor entre los automovilistas.Ante esto, a través de las redes sociales pidieron que no circularan por esta vía de comunicación por un posible enfrentamiento.Según informes recabados, el taxi asegurado le encontraron supuestamente droga, cosa que no fue confirmado hasta el momento por la Secretaría de Seguridad Pública.Cabe mencionar que Transporte Público inició el operativo por la mañana en Tezonapa, de ahí se vinieron hacia Omealca y Providencia, que fue donde detuvieron un taxi y a su conductor por supuestas irregularidades, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.Esto provocó el malestar de los taxistas, quienes siguiendo el ejemplo de lo que hacen en Tezonapa, con la quema de llantas, éstos hicieron lo mismo causado temor y malestar de los automovilistas que circulan por esta vía de comunicación.