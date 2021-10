Protestan telefonistas de Orizaba para exigir respeto a su Contrato Colectivo de Trabajo

Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de manifestaron la tarde de este miércoles en el marco de la Gran Movilización Nacional Telefonista, para demandar el respeto a su Contrato Colectivo de Trabajo.Al menos unos cincuentena trabajadores se dieron cita en las instalaciones de Sur 15, en donde escucharon al secretario general de la Sección 8, Ignacio Ramírez Céspedes expresar el desacuerdo total para desaparecer la cláusula 149 de los estatutos que se refiere al apoyo a los jubilados.Recordó que la empresa pretende desaparecer esa ayuda para los trabajadores de nuevo ingreso, lo cual rechazan tajantemente.“La jubilación es un derecho que todos los trabajadores deben tener y hoy empezamos una movilización a nivel nacional y es la primera de otras acciones que se tendrán”, explicó.Ramírez Céspedes mencionó que a pesar de que la Secretaría del Trabajo ha tomado participación en las reuniones, pero cada vez que se toca ese punto, la representación patronal se levanta de la mesa y se va.Agregó que ya han acudido telefonistas para solicitar el apoyo del presidente de la República y esperan su apoyo, porque otros presidentes les dijeron que iban a intervenir, pero nunca lo hicieron y la huelga no es cualquier cosa.Indicó que no se puede tomar como excusa que las prestaciones de los trabajadores están impidiendo crecer a la empresa, pues saben perfectamente que no es así.