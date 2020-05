Protestan vecinos de la colonia Las Amapolas, en Veracruz, para exigir apoyos

En demanda de apoyos federales para afrontar la crisis económica por la contingencia sanitaria del COVID-19, habitantes de la colonia Las Amapolas del Puerto de Veracruz se manifestaron este sábado.



Urgieron al Gobierno del Estado y al Federal que se despliegue un programa de empleo temporal para ayudarlos a obtener ingresos porque son más de 14 mil los habitantes de esa zona afectados debido a que no pueden trabajar.



Reprocharon que saben que, sí ha llegado apoyo del programa de préstamos pero no se ha entregado a los más necesitados.



"Queremos empleo temporal para todos los habitantes de Las Amapolas y la gente que está en situación vulnerable, sus préstamos no han funcionado, tienen una mala coordinación, aquí a Las Amapolas llegó un programa de 300 préstamos, Amapolas tiene más de 14 mil habitantes, no estamos quedando bien ni con el 50 por ciento de la gente que vive aquí", dijo Herminia Báez Vázquez, vecina de la colonia.



Los manifestantes, en su mayoría mujeres, señalaron que los responsables de asignar los apoyos son inexpertos porque no los han hecho llegar de manera adecuada.



"Les están dando 25 mil, danos 2 mil a la gente que necesita. Que nos escuche el Gobernador y que vea que la gente tiene necesidad, la gente que está aquí por hambre le pedimos empleo temporal, sus préstamos de 25 no han funcionado, hay gente inexperta en esos programas".



Aseguran que ya no tienen ingresos para el sustento de sus familias y por ello, urgen un empleo, o bien apoyo económico del Estado y la Federación.