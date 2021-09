Próximo domingo 19 de septiembre habrá Simulacro Nacional de Sismo

El próximo sábado vence el plazo para que los ciudadanos, los sector social y privado y los gobiernos estatales y municipales, registren los inmuebles que participarán en el Segundo Simulacro Nacional por Sismo que se efectuará el próximo domingo 19 de septiembre a las 11:30 de la mañana.



A las instituciones públicas y privadas se pide tener listos sus protocolos de actuación que se aplicarían en caso de que ocurra una situación de emergencia en un contexto de un día inhábil.



A los ciudadanos poner en práctica el Plan Familiar de Protección Civil y tener lista una mochila de emergencia para el día del ejercicio.



Para el Simulacro, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), prevé una hipótesis de sismo magnitud 7.2 grados, localizado en el centro de México a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, y una profundidad de 55 kilómetros.



Aunque no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, se recomienda que propongan la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados.



El objetivo del Simulacro es fomentar la cultura de la protección civil en la población, contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas, y mejorar la respuesta ante alguna situación de emergencia o desastre.



También generar una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre, examinar qué tan seguro son los inmuebles y los alrededores y diseñar rutas de evacuación para determinar el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre.



Se recordó a la población que la pandemia por COVID-19 no exenta de sufrir los efectos de algún otro fenómeno perturbador como un huracán o sismo, por lo que se pide que al realizar el ejercicio se mantenga la sana distancia y el uso de cubrebocas en todo momento, y aplicación gel antibacterial y lavado de manos al regresar a los inmuebles.



Orizaba, listo para simulacro



Trabajadores del Ayuntamiento que están en diferentes lugares turísticos, empleados de diversas empresas, integrantes de los cuerpos de auxilio y población en general, participarán el próximo domingo en el simulacro de sismo que se realizará en Orizaba, tal y como se hará también en otros municipios del país.



Con el propósito de reafirmar la cultura de la Protección Civil, es que se efectuará esta actividad, indicó el coordinador del área en Orizaba, Antonio Vázquez, quién destacó que será el 19 de septiembre las 11:30 horas.



"A las 11:30 de la mañana activaremos alarmas en Orizaba para hacer este simulacro de sismo. Dentro de la participación tenemos contempladas a las empresas, estamos nosotros participando como trabajadores del Ayuntamiento, hospitales, el comercio del centro histórico.



Hay que recordar que es domingo familiar, también donde hay mucho turista y gente va a participar, todos los museos y todos los que trabajan en los inmuebles turísticos".



Recordó que también el nuevo Aeroparque en la zona norte de la ciudad y que es muy visitado, también se unirá a este simulacro de sismo.



Agregó que las empresas están dispuestas a participar, también lo harán las gasolinerías. "Va a ser parte de este ejercicio desde el negocio más pequeño hasta el negocio de alto riesgo".



Antonio Vázquez, apuntó que ha cambiado mucho la mentalidad de los ciudadanos a raíz de los sismos que se han presentado en los últimos años y desde 1985.



Finalmente expresó que más de 20 elementos de la coordinación de Protección Civil van a participar, además ambulancias. "Hacemos el llamado para que la gente no se atemoricen cuando suenen las alarmas sísmicas pues se trata de un simulacro".