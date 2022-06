Proyectan planta de tratamiento de aguas residuales en zona rural de Xalapa

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que gestionará con los Gobiernos Federal y Estatal la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona rural del municipio, que reciba las descargas de las partes altas de la ciudad y así frenar la contaminación que causan al no estarse tratando adecuadamente.Para ello, dijo, ya se cuenta con un terreno, ubicado en la colindancia de la zona norte de la ciudad con la zona rural, que el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero compró en su administración y además expuso que buscará adquirir otro predio contiguo."Pronto vamos a limpiar la zona rural porque todas las descargas que hace la parte alta de Xalapa a la zona rural son cantidades importantes de drenaje sanitario que no se están tratando. Se llama PTAR 2, Hipólito compró un terreno, afortunadamente lo dejó y estamos tratando de negociar otro pedazo para que se construya", indicó.En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, Ahued Bardahuil detalló que el proyecto incluirá redes de recuperación de las aguas negras que se generan en la ciudad, que llegarán a la planta y toda el agua tratada se empleará para el riego de las plantaciones agrícolas o para limpieza."Es una obra muy cara pero si no hay proyecto ejecutivo, no podemos buscar la fuente de recursos. Es una obra de casi 300 millones de pesos, más o menos y estamos viendo para tener proyecto ejecutivo y ver los fondos federales, estatales y municipales", expresó.Y es que mencionó que sería un "ecocidio brutal" si no se desarrolla esa obra hidrosanitaria, reconociendo la voluntad de Rodríguez Herrero de haber adquirido el terreno porque "nos dejó en una posición diferente pero queremos ampliar (la extensión del predio) porque estaría muy justa (la planta)".El munícipe capitalino precisó que su Gobierno ya invirtió 700 mil pesos adicionales para contratar los servicios de terminación del proyecto ejecutivo."Para que pueda ser presentado en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y validado y así dejar nosotros, de ser posible, una planta importante y salvaguardar precisamente toda la parte rural que estamos contaminando desde la ciudad. Si se dan cuenta cómo escurren las aguas desde Paso del Toro y la zona de El Castillo, la vamos a atender", prometió.Ricardo Ahued reafirmó que una vez teniendo el proyecto ejecutivo buscará ir a la Capital del país para presentarlo ante la CONAGUA, comentando que ya habló sobre esta obra con los senadores veracruzanos Gloria Sánchez y Ernesto Pérez Astorga."Y empujarla por donde sea y con la anuencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que él con su liderazgo también pudiera concientizar al Gobierno Federal que hace falta una obra que construya la Federación o CONAGUA para beneficio de cientos de familias que se están asentando en ese lugar", refrendó la máxima autoridad xalapeña.