Debido a la pandemia, disminuyeron los ingresos a Hidrosistema de Córdoba, por ende tuvieron que frenar algunos proyectos y obras que se tenían planeadas realizar antes de que termine el año, reveló Tonatiúh Solórzano, director de la paramunicipal.



Dijo que registran un rezago de unos 20 millones de pesos pues muchos usuarios han dejado de pagar y no pueden realizar el corte del servicio porque entienden que mucha gente se quedó sin trabajo.



"No estamos realizando cortes de agua porque la gente no tiene dinero pero sí vamos a empezar a notificar porque no vamos a poder solventar algunos gastos si no hay ingresos".



El funcionario enfatizó que debido a la falta de ingresos, quedaron pendientes algunas obras y acciones y será ya hasta el próximo año cuando se retomen pero será bastante complicado.