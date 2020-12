PT va solo en próximas elecciones en Veracruz; confía en mantener registro

Porque no hay dirigente estatal en el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para definir una coalición, el Partido del Trabajo (PT) decidió ir solo en el proceso electoral 2020-2021 en Veracruz.



El coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, confirmó que este lunes se reunió la Coordinación Estatal junto con el Comisionado y se tomó la decisión de participar solos en el proceso electoral.



A nivel nacional se confirmó la alianza MORENA-PT-PVEM, no obstante, en Veracruz no se pudo concretar un trabajo conjunto.



“Nos hemos reunido muchas veces con el compañero dirigente del Verde y con MORENA no podemos trabajar en nada”, dijo Vicente Aguilar.



En este sentido, expuso que el PT no puede continuar retrasando el tema de candidaturas, por lo que definió que ya es una situación preocupante.



Y es que a decir de Vicente Aguilar, en MORENA no hay con quién dirigirse para iniciar el diálogo de conformación de una alianza.



“No hay dirigente; nosotros no podemos esperar a que ellos determinen su dirigencia, nosotros somos respetuosos de ellos pero nos preocupa el PT”, dijo.



De igual modo, el líder petista dijo que los militantes del partido quieren jugar a las internas y se están retrasando por esperar a MORENA, de manera que decidieron ir solos.



“Hay municipios donde tenemos 6 u 8 aspirantes, a nivel distrito también, entonces estamos retrasando el trabajo, por eso urgentemente el día de ayer se reunió la Dirección Estatal junto con el Comisionado y acordamos eso, vamos solos”, dijo.



No obstante, Vicente Aguilar abrió la posibilidad a que, si más adelante MORENA logra ponerse de acuerdo de manera interna, se entraría en pláticas de alianza con ellos.



Al cuestionarle si podrán mantener el registro en el 2021 participando solos, refirió que siempre que han presentado cuadros propios, no tienen problema con la cuota del 3 por ciento de votación para mantener el registro.



“Vemos que en temas de alianza a nivel estatal, la mayoría de los compañeros quieren participar solos y cuando hemos ido solos siempre nos va bien”, dijo.



Cabe mencionar que el órgano electoral marca el 28 de enero de 2021 como fecha límite para registrar las alianzas de manera formal y que con ello puedan participar coaligados en el proceso electoral.