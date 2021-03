Pueblos de Mariano Escobedo rechazan vacuna contra COVID por miedo

El delegado de programas federales en la zona, Rogelio Rodríguez García, hizo un llamado a la población de 60 años y más de Mariano Escobedo para que se registre para la vacuna contra el COVID-19 y pueda recibir su dosis estos días.



Recordó que el pasado martes inició la vacunación en este municipio en su zona alta, en las localidades de Loma Grande y Frijolillo.



Mencionó que el primer día se tuvo poca afluencia debido a que había personas que sentían temor de una posible reacción por mensajes alarmistas que han estado circulando en redes sociales.



Sin embargo, dijo, ya que vieron que sus vecinos se vacunaron y no pasó nada, al día siguiente llegaron más ciudadanos.



Agregó que este jueves se inició la aplicación del biológico en la zona baja, teniendo como sedes el salón social del municipio y la Técnica 98, en donde se aplicarían en total 300 vacunas.



Invitó a la población que no se haya registrado a que lo haga o bien acuda a que le apoyen para inscribirse, pues aunque lleguen a formar ese día no se les aplicará ya que se tienen personas citadas y por el manejo del biológico no se puede llevar más dosis.



Recordó que además están cuidando la sana distancia y tras la inoculación cada persona debe permanecer 30 minutos, por lo que tampoco se puede convocar más gente para que no se aglomeren.



Mencionó que conforme van llegando las dosis se va programando su aplicación en los municipios, por lo que una calendarización como tal no hay.