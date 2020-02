Pueblos indígenas de Veracruz, pobres y discriminados

La titular del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, Xóchitl Molina González, señaló que aún existen pueblos indígenas con altos índices de pobreza y discriminación en la entidad veracruzana.



"Tenemos cifras muy alarmantes, estamos trabajando intensamente para poder lograr atacar esos indicadores, sabemos que es una tarea de todos, estamos promoviendo el abasto alimentario".



En ese sentido, mencionó que son aproximadamente 20 municipios de los 212 que continúan con estos rezagos.



"De 212, tenemos 20 con población indígena donde la pobreza no tan sólo se mide porque no hay empleo y no hay desarrollo, sino porque muchos no sabe leer ni escribir, hay falta de servicios. Tenemos Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, la parte del Totonacapan, Mecatlán y Filomeno Mata".



Así también, lamentó que siendo regiones con alta riqueza natural, cultural y gastronómica, se encuentren en estas condiciones.



"Allá producen agua, oxígeno, hay tierras para cultivar y atacar esta pobreza. Estamos organizándonos para poder impulsar una economía que ayude a nuestros pueblos originarios".



Respecto a la discriminación que aún se padece en las comunidades indígenas, comentó que muchas veces es originada por la sociedad.



"Muchas veces, la discriminación y la exclusión se han dado de parte de los que no somos indígenas, no tan sólo gobierno, de los que no somos gobierno también. Debemos provocar un gran movimiento para que consumamos lo que se produce", finalizó.